«Газпром» прекратил выставлять счета «Нафтогазу» за поставки в ДНР и ЛНР

Компания «Газпром» перестала выставлять счета компании «Нафтогаз Украины» за поставки газа в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в кулуарах Uкrainian Energy Forum-2018 в Киеве, сообщает «Интерфакс».

По его словам, «Газпром» не выставляет счета «Нафтогазу» за весь 2017 год и начало 2018 года.

Представитель «Газпрома» отказался прокомментировать РБК ситуацию.

С января 2015 года по июнь 2017 года «Газпром» поставил в ДНР и ЛНР газ на сумму $1,196 млрд, заявлял глава компании Алексей Миллер. Поставки осуществляются через газоизмерительные станции «Платово» и «Прохоровка» по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева. В правительстве подчеркивали, что поставки «Газпрома» являются гуманитарной помощью.

В «Нафтогазе» считают поставки незаконными и отказываются их оплачивать. В компании отмечали, что у «Нафтогаза» отсутствует доступ к газоизмерительным станциям. Также в компании подчеркивали, что не закупают газ у «Газпрома» с ноября 2015 года, а до этого закупали только через ГИС, находящиеся на территории, контролируемой Украиной.