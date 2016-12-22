Названа дата прощания со старейшей артисткой театра Маяковского

Прощание с народной артисткой СССР Татьяной Карповой пройдет 2 марта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра имени Маяковского.



В 10:30 мск пройдет отпевание в храме Вознесения Господня на Большой Никитской улице, в 11:30 мск начнется церемония прощания в театре Маяковского, где она служила с момента окончания театрального училища в 1938 году.

Карпова, старейшая актриса театра имени Маяковского, скончалась на 103-м году жизни. В последний месяц актриса была прикована к постели. Незадолго до смерти она сломала бедро, перенесла несколько операций и перестала выходить на сцену.

За годы работы в театре Карпова сыграла более 50 ролей, как комических, так и драматических. Среди ее последний ролей — Большая Ма в «Кошке на раскаленной крыше», Клавдия в «Детях Ванюшина» и Сваха в «Банкроте».