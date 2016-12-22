АвтоВАЗ назвал дату начала продаж новой версии Lada Granta

Продажи новой версии автомобиля Lada Granta City стартуют 1 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте АвтоВАЗа.

Объем двигателя Lada Granta City — 1,6 л, мощность — 87 л.с. На автомобиль установлена механическая коробка передач. Также производитель изменил внешний вид транспортного средства и дизайн салона.

Автомобиль оборудован кондиционером, аудиосистемой, подогревом передних сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал. Кроме того, в машину встроены две подушки безопасности. Дополнительно новую Lada Granta можно оснастить информационной системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Стоимость автомобиля начинается от 492 тыс. руб.

Продажи АвтоВАЗа по итогам 2017 года составили 311,6 тыс. автомобилей, из них 45% были реализованы по программе господдержки. Самой продаваемой моделью стала Lada Granta — компания продала 93,7 тыс. автомобилей, что на 7% больше, чем в 2016 году. На втором месте оказалась Lada Vesta, компания реализовала 77,3 тыс. моделей (плюс 40% по сравнению с 2016 годом). Тройку замыкает Lada Xray, объем продаж составил 33,3 тыс. (плюс 67% по сравнению с 2016 годом).

Доля компании на авторынке в 2017 году выросла до 20,5%.

Кроме того, по итогам 2017 года АвтоВАЗ сократил чистый убыток в 4,6 раза, до 9,7 млрд руб. Консолидированная выручка по МСФО выросла на 22%, до 225,6 млрд руб. Компания улучшила свои финансовые показатели благодаря позитивным тенденциям на российском авторынке и благоприятной динамике валютных курсов. Кроме того, в числе положительных факторов АвтоВАЗ отметил «отличные показатели коммерческой и производственной деятельности» компании.