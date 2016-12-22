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АвтоВАЗ назвал дату начала продаж новой версии Lada Granta
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АвтоВАЗ назвал дату начала продаж новой версии Lada Granta
Бизнес, 27 фев, 15:47
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АвтоВАЗ назвал дату начала продаж новой версии Lada Granta

Продажи новой версии автомобиля Lada Granta City стартуют 1 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте АвтоВАЗа.

Объем двигателя Lada Granta City — 1,6 л, мощность — 87 л.с. На автомобиль установлена механическая коробка передач. Также производитель изменил внешний вид транспортного средства и дизайн салона.

Автомобиль оборудован кондиционером, аудиосистемой, подогревом передних сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал. Кроме того, в машину встроены две подушки безопасности. Дополнительно новую Lada Granta можно оснастить информационной системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Стоимость автомобиля начинается от 492 тыс. руб.

Доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла максимума за шесть лет
Бизнес

Продажи АвтоВАЗа по итогам 2017 года составили 311,6 тыс. автомобилей, из них 45% были реализованы по программе господдержки. Самой продаваемой моделью стала Lada Granta — компания продала 93,7 тыс. автомобилей, что на 7% больше, чем в 2016 году. На втором месте оказалась Lada Vesta, компания реализовала 77,3 тыс. моделей (плюс 40% по сравнению с 2016 годом). Тройку замыкает Lada Xray, объем продаж составил 33,3 тыс. (плюс 67% по сравнению с 2016 годом).

Доля компании на авторынке в 2017 году выросла до 20,5%.

АвтоВАЗ по итогам года сократил убыток в 4,6 раза
Бизнес

Кроме того, по итогам 2017 года АвтоВАЗ сократил чистый убыток в 4,6 раза, до 9,7 млрд руб. Консолидированная выручка по МСФО выросла на 22%, до 225,6 млрд руб. Компания улучшила свои финансовые показатели благодаря позитивным тенденциям на российском авторынке и благоприятной динамике валютных курсов. Кроме того, в числе положительных факторов АвтоВАЗ отметил «отличные показатели коммерческой и производственной деятельности» компании.

Теги: АвтоВАЗ , Lada Granta , легковые автомобили , продажи
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