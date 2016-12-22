Доля «АвтоВАЗа» на российском рынке достигла максимума за шесть лет

Крупнейший российский автоконцерн «АвтоВАЗ» продал в 2017 году 311,6 тыс. автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее. Доля бренда на рынке составила 20,5% — лучший результат за последние шесть лет

Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС

Из общего объема продаж 45% продано по программам господдержки, сообщил исполнительный президент по продажам и маркетингу автоконцерна Ян Птачек на итоговой пресс-конференции в среду.

По предварительным оценкам «АвтоВАЗа», российский авторынок за 2017 год вырос на 12%, до 1,6 млн машин.

В результате доля бренда на рынке составила 20,5% (в 2016-м — 19,6%). По словам Птачека, это наибольшая доля Lada за последние шесть лет; каждый пятый проданный автомобиль в России — это автомобиль Lada.

В январе 2017 года, подводя итоги 2016 года, глава «АвтоВАЗа» Николя Мор сообщал, что Lada планирует сохранить долю на российском рынке на уровне 20%.

Наиболее популярными моделями Lada, вошедшими в топ-10 по итогам 2017 года, стали Granta — 93,7 тыс. машин (+7%), Vesta — 77,3 тыс. машин (+40%), Xray — 33,3 тыс. машин (+67%).

Корпоративные продажи Lada выросли на 32%, до 42,8 тыс. машин.

По итогам 2017 года на экспорт было отправлено 24 тыс. автомобилей Lada, что на 31% больше, чем в 2016 году, когда было продано 18 тыс. Доля бренда в Белоруссии выросла до 11,3% (+4 п.п.), в Казахстане — до 19% (+1,4 п.п.). В 2017 году также начаты поставки машин в Китай, на Кубу, в Литву и Иорданию.

По словам Птачека, авторынок в России продолжит расти, но не такими темпами, как в 2017 году. «АвтоВАЗ» прогнозирует рост до 10%. На рынок будет оказывать влияние накопленный отложенный спрос и программы господдержки.

Птачек заявил, что автозавод планирует «сохранить или увеличить свою долю на рынке» в следующем году,

По состоянию на конец 2017 года дилерская сеть «АвтоВАЗа» насчитывает 300 центров, за год было открыто 17 новых дилерских центров.

За 12 месяцев 2016 года «АвтоВАЗ» в России продал 266,3 тыс. автомобилей, что на 1% ниже показателей 2015 года.