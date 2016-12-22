Посол России призовет МИД Британии повлиять на боевиков в Восточной Гуте

Посол России в Великобритании Александр Яковенко во время встречи 27 февраля в британском МИДе призовет Лондон оказать влияние на боевиков в Восточной Гуте, чтобы они соблюдали перемирие. Об этом сообщили в пресс-службе посольства, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Яковенко во время переговоров с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом хочет обсудить выполнение резолюции ООН, которая призывает ввести перемирие в Сирии на месяц. «Посол призовет британскую сторону использовать все свое влияние, а оно у Лондона имеется, на вооруженные группировки, орудующие в Восточной Гуте и не только, с целью полного выполнения данной резолюции, что является залогом успешной реализации поставленных СБ ООН задач», — заявил он.

В российском посольстве сказали, что рассчитывают на то, что «зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований выполнят свои обязательства» и сделают так, что их «подопечные» прекратят боевые действия, чтобы гуманитарные конвои могли дойти до мирных жителей Сирии. Кроме того, отметил собеседник агентства, важно сделать так, чтобы боевики не смогли использовать для своих целей режим тишины, предусмотренный резолюцией ООН.



В представительстве России также сообщили, что Яковенко во время встречи укажет, что Россия не приемлет попытки Лондона возложить на Москву ответственность за гуманитарную ситуацию в Сирии, «выгораживая при этом террористов, которые убивают мирных жителей и используют их в качестве живого щита в Восточной Гуте». Также российский посол поговорит с британской стороной о том, что выполнение резолюции ООН Лондон представляет публике «однобоко» и со «со смещением принципиальных акцентов»

О том, что МИД Великобритании пригласил российского посла для разговора, заявлял в понедельник, 26 февраля, британский министр иностранных дел Борис Джонсон во время выступления в парламенте. По его словам, он хочет, чтобы российский дипломатический представитель рассказал, как Россия выполняет резолюцию ООН о прекращении огня в Сирии. Джонсон подчеркнул, что Россия и Иран выступили гарантами, что в пригороде Дамаска в районе Восточная Гута будет создана зона деэскалации.

Восточную Гуту контролирует сирийская оппозиция. В этом регионе правительственные войска ведут ожесточенные бои с применением артиллерии и самолетов. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, который находится в Лондоне, с 18 февраля в этом регионе погибли более 500 мирных жителей. В понедельник, 26 февраля, в ООН заявили, что за двое суток в Восточной Гуте жертвами боевых действий стали 30 человек, в том числе женщины и дети.



В субботу, 24 февраля, Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии. Данный документ призывает прекратить огонь на всей территории Сирийской арабской республики как минимум на 30 дней. Цель резолюции — создать условия для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения.