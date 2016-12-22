МЧС предупредило жителей Подмосковья о морозах до минус 32 градусов

В Подмосковье в ночь на вторник, 27 февраля, ожидаются 32-градусные морозы, сообщается на сайте главного управления МЧС по Московской области.

Температура воздуха составит от минус 22 градусов до минус 27 градусов, а местами до минус 32 градусов, говорится в сообщении.

«[Ожидается] переменная облачность. Местами небольшой снег. Местами гололедица», — отметили в ведомстве. Днем во вторник будет теплее — минус 13–18 градусов, местами будет гололед и пройдет небольшой снег. Атмосферное давление составит 753–758 мм ртутного столба

Ранее МЧС предупредило москвичей и жителей Подмосковья об аномальных морозах. «С 23 по 28 февраля 2018 года по Московской области ожидается аномально холодная погода местами в ночные часы до минус 22–28 градусов», — уточняли в министерстве.

​Ночь на 26 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха составила минус 19,8 градуса. Предыдущий температурный рекорд этой зимы опорная метеостанция «ВДНХ» зафиксировала 25 февраля, тогда температура составила минус 18,8 градуса.