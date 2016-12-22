В Москве ночь на 26 февраля стала самой холодной за зиму

Главная метеостанция столицы на ВДНХ в ночь на 26 февраля зафиксировала очередной температурный минимум нынешней зимы. Температура составила минус 19,8 градуса Цельсия, сообщили РБК в центре погоды «Фобос»​.

«В ночь на понедельник температура в Москве составила 19,8 градуса мороза. Днем температура в столице будет от -13 до -15 градусов, по области — от -12 до -17 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Давление будет расти и к вечеру составит 756 мм ртутного столба, что выше нормы», — рассказал дежурный специалист центра.

Синоптик добавил, что в понедельник в столице будет облачно с прояснениями, местами возможен слабый снег.

Предыдущий температурный рекорд этой зимы опорная метеостанция «ВДНХ» зафиксировала 25 февраля (-18,8°C). Он побил рекорд 23 февраля, который составил 18,7 градуса ниже нуля.

21 февраля в МЧС предупредили о приближении аномальных морозов и рекомендовали не находиться длительное время на улице.

По данным Гидрометцентра, за последние 68 лет самую низкую температуру 26 февраля зафиксировали в 1964 году. Она составила 24 градуса ниже нуля. 26 февраля 1990 году столбики термометров показали температурный максимум — 6 градусов тепла.