Прокуратура Москвы предостерегла застройщиков ЖК из-за затягивания работ

Прокуратура Москвы предостерегла застройщиков трех жилых комплексов о недопустимости затягивания сроков ввода жилья в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура объявила предостережение в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам долевого строительства жилья. «На заседании рассмотрены вопросы завершения строительства жилых комплексов «Утесов», «Татьянин парк» и «Борисоглебское», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что эти ЖК не относятся к проблемным, однако существенное затягивание сроков их строительства и ввода в эксплуатацию «создает угрозу нарушения обязательных для исполнения требований закона о долевом участии в строительстве». «По итогам заседания участниками разработан комплекс превентивных мер, направленных на недопущение прекращения строительства, а также признания данных объектов «проблемными», — заключили в прокуратуре Москвы.

С 23 февраля начали действовать новые правила включения объектов недвижимости в так называемый реестр проблемных. В январе Минстрой утвердил приказ, согласно которому граждане смогут претендовать на включение их жилья в реестр, если застройщик на полгода затягивает выдачу ключей от квартир. Ранее в этом случае приходилось ждать не менее девяти месяцев.

Новые правила также предусматривают признание объекта проблемным сразу после того, как в отношении застройщика началась процедура банкротства. Кроме того, нововведения устраняют формальные препятствия для признания строящегося объекта проблемным. Он может быть включен в перечень, даже если застройщик отошел от первоначально утвержденного проекта. В случае если обанкротится страховщик застройщика, его объекты тоже признаются проблемными.