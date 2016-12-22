Пассажирский самолет AirAsia X экстренно приземлился в Японии

Пассажирский самолет малайзийской авиакомпании AirAsia X совершил экстренную посадку в аэропорту японского города Наха. Об этом сообщает агентство kyodo.

Самолет следовал из Токио в Куала-Лумпур. «У самолета Airbus 330 после вылета произошел сбой в работе одного из двигателей», — сказано в сообщении. На борту лайнера были 379 человек, в результате аварийной посадки никто не пострадал.

Ранее в Японии совершил экстренную посадку американский военный вертолет, принадлежащий морской пехоте. Посадка была связана с тем, что на вертолете сработали датчики, сообщившие о неисправности.