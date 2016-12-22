В Пуэрто-Рико при стрельбе погибли пять человек

В Пуэрто-Рико произошла стрельба, в ходе которой пять человек погибли, один был ранен. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в субботу, 24 февраля, в городе Комерио в 30 км от главного города острова, Сан-Хуана. Согласно сообщениям свидетелей, несколько мужчин подъехали к собравшимся у бара людям, выскочили из автомобиля и открыли огонь. В результате пять человек в возрасте от 20 до 34 лет были убиты, ранения получил 17-летний подросток.

Как отмечает телеканал, число преступлений в ​Пуэрто-Рико увеличилось после того, как на острове, который имеет статус неинкорпорированной территории США, начали забастовку полицейские. Сотрудники правоохранительных органов потребовали выплаты им задолженности по заработной плате, образовавшейся из-за переработок в связи с ураганами «Ирма» и «Мария».

В Луизиане при стрельбе на территории университета 23 февраля пострадали два человека. В связи с участившимися случаями стрельбы в США президент Дональд Трамп выразил готовность ужесточить контроль за продажей оружия.