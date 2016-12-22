СМИ сообщили о разработке закона о соответствии школьного питания ГОСТу

В Совете Федерации разрабатывается законопроект, который установит жесткое соответствие питания в школах нормам ГОСТа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа.

Как уточняет издание, законопроект касается молочных кухонь, детских садов, школ, оздоровительных лагерей, детских стационаров и учреждений социального обслуживания. Причиной подготовки подобного документа стало то, что обычно организаторы питания при закупках ориентируются на низкую стоимость продуктов, зачастую не обращая внимание на их качество. Как пояснил один из разработчиков проекта, президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов, закон наложит на региональные и муниципальные власти обязанность включать на этапе проведения открытого конкурса пункт об обязательном соответствии продуктов питания ГОСТу. Если ГОСТа для закупаемых продуктов нет, они будут должны соответствовать техническим требованиям, утвержденным в отраслевых институтах.

«Основным критерием при закупке должно быть качество продуктов, а не цена. Может ли быть хорошим сливочное масло, если оно стоит 200 руб. за килограмм?» — прокомментировала причины разработки документа член комитета Совета Федерации по федеративному устройству Екатерина Лахова.

В случае принятия законопроекта в социальных учреждениях будет прекращена закупка молока и масла с растительными жирами. Под запрет попадут также детские мясные пюре с растительными белками и докторская колбаса с содержанием курятины.

В сентябре 2017 года Роспотребнадзор сообщил, что за последние десять лет число школьников с хроническими заболеваниями и функциональными нарушениями увеличилось в два раза. Как выяснилось, хронические заболевания наблюдаются более чем у 60% старшеклассников. Причиной подобной ситуации в ведомстве назвали неправильное питание.