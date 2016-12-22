В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с российскими олимпийцами
Зимняя Олимпиада — 2018, 26 фев, 00:40
0
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с российскими олимпийцами
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина и российских олимпийцев «готовится». Об этом Песков рассказал «РИА Новости».
«Такая встреча сейчас готовится. Предстоит согласовать графики многих спортсменов», — сказал Песков.
Ранее агентство «Весь спорт» сообщило, что вероятная дата встречи президента со спортсменами — 28 февраля.
25 февраля завершилась зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане. В этот день сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла золото Игр, обойдя команду Германии. Для России это золото стало вторым — ранее чемпионкой стала фигуристка Алина Загитова. В общем зачете россияне на 13-м месте, по общему количеству наград команда заняла седьмую позицию.