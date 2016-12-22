Минобороны узнало о едином центре руководства террористов в Сирии

Пять террористических группировок, включая запрещенную в России ​«Джабхат ан-Нусру», создали в ​сирийской Восточной Гуте единый центр руководства. Об этом говорится в заявлении ​Центра примирения враждующих сторон в САР, поступившем в РБК.

В анклаве также состоят незаконные вооруженные формирования «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-шам», «Фейлак Ар-Рахман» и «Фаджр Аль-Умма». «Боевиками «Джейш аль-Ислам» в тюрьмах, используемых совместно с террористическим формированием «Джабхат ан-Нусра», продолжают удерживаться сотни заложников, в том числе женщины и дети», — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Центра примирения, со стороны позиций боевиков аль-Ислама продолжаются минометные обстрелы Дамаска. Как уточняет агентство SANA, район подвергся ракетной и минометной атаке, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Отмечается также, что группа мониторинга установила случаи нарушения перемирия в Алеппо, Латакии и Идлибе.

Накануне, 24 февраля, Совбез ООН принял резолюцию о 30-дневном прекращении огня на всей территории Сирии. Цель перемирия — сделать возможными доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданских, нуждающихся в медпомощи. В перемирии не участвуют террористические группировки «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Джабхат ан-Нусра» (все запрещены в России).