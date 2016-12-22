СК возбудил дело по факту убийства на Славянском бульваре

Управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по факту убийства на Славянском бульваре. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как выяснило следствие, по предварительным данным инцидент произошел в у подземного перехода у остановки «Славянский бульвар». Неизвестный выстрелил из травматического пистолета в мужчину 1989 года, из-за чего потерпевший скончался. Управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи начали розыск подозреваемого в убийстве, проводят осмотр места происшествия и опрашивают возможных очевидцев.

Об убийстве в районе Славянского бульвара на западе Москвы стало известно вечером 28 января. Убийца скрылся с места преступления. В полиции подозревают, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью погибшего, однако не раскрывают ее суть.