НОК США изучит худшее за 20 лет выступление своих спортсменов на Играх

Национальный олимпийский комитет (НОК) США изучит выступление американской сборной на Олимпиаде, которое стало самым худшим в истории страны за последние 20 лет на зимних Играх. Об этом заявил глава отдела спортивных результатов НОК США Алан Эшли, передает Associated Press.



«Мы внимательно посмотрим на то, что произошло», — заявил он на пресс-конференции.



Американская сборная завоевала 23 медали на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, что стало самым плохим результатом с 1998 года, когда олимпийцы из США получили 13 медалей.

На зимних Олимпийских играх в Южной Корее медальный зачет возглавила сборная Норвегии, которая получила 39 медалей. Второе место заняла сборная Германии с 31 наградой. На третьем идет сборная Канады с 29 медалями. США в медальном зачете занимает четвертное место. Российские спортсмены занимают по медалям 13-е место. Всего олимпийцы из России получили 17 наград, а именно две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.