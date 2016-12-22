СМИ сообщили об обнаружении тела бывшего министра труда Ингушетии

В столице Ингушетии Магасе обнаружено тело бывшего главы министерства труда, занятости и социального развития республики Багауддина Маршани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Бывшего министра нашли мертвым в районе гостиницы «Небоскреб». Рядом с мужчиной были найдены его супруга и 10-летний сын. Они были без сознания, уточнил собеседник агентства.

По данным «Пятого канала», женщина и ребенок были госпитализированы в республиканскую больницу.

Предположительно, причиной ЧП стало отравление угарным газом. Однако специалисты при обследовании гостиничного номера не обнаружили следов аварии.

Позже пресс-секретарь управления СКР по Ингушетии Зураб Героев сообщил ТАСС, что предположительной причиной смерти Багауддина Маршани является отравление угарным газом. Супруга и сын бывшего министра находятся в реанимации.