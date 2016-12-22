В Москве началась акция памяти Бориса Немцова

В Москве началось шествие памяти политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году, сообщает корреспондент РБК.

Участники марша начали собираться с 13:00 мск в начале Страстного бульвара. Акция была согласована с властями города. Собравшиеся развернули флаги партии ПАРНАС, движения «Солидарность», российские триколоры и плакаты. Большинство плакатов было посвящено оппозиционным темам. Демонстранты пройдут от Пушкинской площади по Страстному бульвару до проспекта Сахарова. Окончание акции запланировано на 16:00 мск, после этого участники возложат цветы на место убийства Немцова на Большом Каменном мосту.

Участники шествия скандируют лозунги «Россия будет свободной!» и «Герои не умирают!». В акции принимают участие кандидат в президенты Ксения Собчак, муниципальный депутат и лидер «Солидарности» Илья Яшин, председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов, бывшие депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы. Как сообщил РБК координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров, в шествии участвуют 2,1 тыс. человек.

«Это мероприятие — политическая акция в первую очередь. Смысл в том, чтобы показать: идеи, за которые погиб Немцов, живы и у них много последователей», — сообщил РБК Яшин.

Бориса Немцова застрелили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту. Убийца Немцова ​Заур Дадаев получил 20 лет строгого режима, еще пять человек получили меньшие сроки.

