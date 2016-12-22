МЧС вновь зафиксировало превышение концентрации сероводорода в Балашихе

МЧС России вновь зафиксировало разовые превышения предельно допустимых концентраций водорода на полигоне твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС России.

Отмечается, что в МЧС снова поступили жалобы на неприятный запах. «По прогнозу Гидрометцентра России и центра «Антистихия» 25.02.2018 в городе Москва и населенных пунктах Московской области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки», — указывается в сообщении. В настоящий момент сотрудники МЧС продолжают контролировать обстановку на полигоне.

В последний раз жалобы граждан на сильный запах сероводорода были зафиксированы МЧС 6 февраля. Тогда в ведомстве сообщили, что не обнаружили превышений значений предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе.

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Жалобы на запах сероводорода стали поступать в МЧС с 8 декабря 2017 года. Тогда губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти области «делают все возможное», чтобы запах, идущий с полигона, «исчез» к концу января 2018 года. Тогда же было принято решение накрыть полигон многослойным перекрытием для снижения негативного воздействия свалки на окружающую среду.