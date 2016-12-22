Трамп назвал меморандум демократов по «российскому делу» провалом

Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародованный демократами из спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США меморандум по «российскому делу» является «политическим и юридическим провалом». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Ответный меморандум демократов о злоупотреблениях, связанных с надзором со стороны правительства, является полным политическим и юридическим провалом. Это просто подтверждает все ужасные вещи, которые были сделаны. Это незаконно!» — написал он.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, назвала меморандум «политически мотивированным», сообщает CBS News. «Хотя меморандум демократов пытается подорвать политические позиции президента, он поддержал его обнародование в интересах прозрачности», — цитирует CBS слова Сандерс.

Демократы из спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США 24 февраля обнародовали отредактированную версию служебной записки по предполагаемому вмешательству России в выборы президента США в ноябре 2016 года, сообщает CNN. ​«Опубликованный сегодня меморандум должен положить конец любым опасениям, которые могли возникнуть у американского народа относительно действий ФБР, Министерства юстиции и суда FISC», — приводит телеканал слова старшего члена спецкомитета по разведке и члена фракции Демократической партии Адама Шиффа. Он подчеркнул, что правоохранительные органы действовали законно и никаких неэтичных или непрофессиональных действий выявлено не было.​

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Меморандум был опубликован в ответ на аналогичный шаг республиканцев. В начале февраля Трамп рассекретил подготовленный республиканцами доклад, в котором говорится о злоупотреблениях в высшем руководстве ФБР и Министерстве юстиции США при расследовании по обвинению его команды в связях с Москвой. Описанные в докладе события американский лидер назвал позором.