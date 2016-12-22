В Турции в ДТП с автобусом пострадали 23 человека
Общество, 25 фев, 02:59
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В Турции в ДТП с автобусом пострадали 23 человека
В Турции опрокинулся автобус, перевозивший военнослужащих, в результате чего пострадали 23 человека. Об этом сообщает агентство IHA.
В числе пострадавших также оказался водитель, пишет агентство. ДТП произошло 24 февраля в 22:30 мск в провинции Анталья. Военных и водителя автобуса госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
В январе экскурсионный автобус вылетел с трассы Эскишехир — Бурса в Турции, после чего врезался в деревья. Он перевозил туристов из Анкары в Бурсу. В результате происшествия погибли 11 человек, еще 44 пострадали. NTV Radyo сообщало, что, предположительно, водитель сломал руль.