В ДТП с автобусом в Турции погибли не менее 11 человек и 44 пострадали

Не менее 11 человек погибли и 44 пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в провинции Эскишехир в Турции. Об этом сообщает издание Haberturk со ссылкой на губернатора провинции Оздемира Чакаджака.

Прибывшие на место аварии медики госпитализировали раненых в ближайшие больницы.

Экскурсионный автобус вылетел с трассы Эскишехир — Бурса и столкнулся с деревьями. Он перевозил туристов из Анкары в Бурсу.

Сейчас на месте ЧП находятся Оздемир Чакачак и начальник полиции Эскишехира Энгин Динч.

По данным NTV Radyo‏, автобус направлялся в турецкий Улудаг (горнолыжный курорт в районе Бурсы). Предположительно, водитель транспортного средства сломал руль и врезался в деревья.

Накануне в ДТП с автобусом в Турции погибли шесть человек, еще 29 были ранены. Автобус ехал по заснеженной трассе из региона Хатай в город Мушшесть. Он вылетел в кювет и перевернулся.