«Газпром» вновь обновил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье

«Газпром» третий раз за последние три дня обновляет рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье, поставив 652,8 млн куб. м газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Потребителям было поставлено 652,8 млн куб. м — на 7,1 млн куб. м больше, чем 22 февраля, когда был зафиксирован предыдущий максимум», — сказано в сообщении.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев предупредил, что Европа вскоре столкнется с дефицитом газа и​ ростом цен на него. «Европа полностью просчиталась, когда решила, что ей не понадобится много дополнительного газа, а если он все-таки понадобится, то его можно будет получить из источников вне России», — пояснял Медведев.

​По данным компании, объемов «Северного потока-2» и «Турецкого потока» после их запуска не хватит для компенсации грядущего дефицита.

В 2017 году «Газпром» увеличил экспорт газа в Европу до рекордного уровня в 194 млрд куб. м. Его доля на газовом рынке Европы достигла также рекордного уровня — 35%.