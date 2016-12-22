Арестованное за посещение Крыма танзанийское судно отдадут ВМС Украины

Танзанийское судно Sky moon, конфискованное украинскими пограничниками за визит в Крым без разрешения Киева, будет передано ВМС страны. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Видео: Погранслужба Украины / youtube

Судно было задержано в ноябре 2016 года во внутренних водах Украины на Дунае. Экипаж судна оказывал сопротивление, поэтому досмотровой группе пришлось высаживаться на борт на ходу.

Ранее Херсонский городской суд арестовал судно «Нефтерудовоз 45», которое ходит под флагом Украины (порт приписки — Херсон), за посещение крымских портов и перевоз грузов на полуостров.

Первое решение о передаче конфискованного судна в пользу государства Украина приняла в марте 2017 года. Тогда Киев конфисковал ходившее также под флагом Танзании судно Sky Moon и груз, которое оно перевозило с территории Крыма, — 3 тыс. т технической соды.