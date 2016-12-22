Украина арестовала судно за заход в крымские порты

Херсонский городской суд арестовал судно «Нефтерудовоз 45», которое ходит под флагом Украины (порт прописки — Херсон). Причиной стало то, что корабль заходил в крымские порты 17 февраля и участвовал в транспортировке грузов на полуостров, говорится в сообщении ведомства.

Решение об аресте было принято на основании выводов так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым», которая функционирует в рамках украинской правовой системы вне пределов региона. 17 февраля сотрудники прокуратуры совместно с Госпогранслужбой Украины (ГПУ) провели обыск судна, в ходе которого были изъяты документация и навигационное оборудование.

«Это уже четвертое судно, на которое наложен арест. Однако в отличие от других морских судов, которые незаконно заходили в закрытые порты Крыма, по материалам следствия, судно «Нефтерудовоз 45» имеет отношение к незаконной поставке ильменитовой руды на территорию АР Крым через порт «Кавказ», — заявил прокурор Гюндуз Мамедов.

В базе данных «Корабел.ру» говорится, что «Нефтерудовоз 45» принадлежит самарскому судовладельцу ООО «Волготранс» и приписано к порту Астрахани. Однако на сайте этой компании судно не значится.