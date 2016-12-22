Вице-спикер Думы увидел в материале «Дождя» о Слуцком нарушение закона

Фракция ЛДПР поставит на заседании совета Госдумы вопрос о лишении аккредитации журналистов телеканала «Дождь» из-за обвинений в домогательствах, выдвинутых против депутата Леонида Слуцкого. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил вице-спикер Игорь Лебедев.

«1 марта на совете Думы мы поставим вопрос о лишении аккредитации в Госдуме всех представителей телеканала «Дождь» — как в свое время были лишены аккредитации представители СМИ-иноагентов в ответ на действия против телекомпании RT», — заявил Лебедев.

Кроме того, зампредседателя Госдумы пообещал подготовить обращение в правоохранительные органы в связи с обвинениями в адрес депутата. «Мы направим письмо в адрес правоохранительных органов, поскольку в подобных обвинениях усматриваются нарушения уголовного законодательства. Не могут подобные высказывания оставаться безнаказанными», — сказал он.

О домогательствах со стороны Слуцкого «Дождю» рассказали несколько журналисток депутатского пула.

Комментируя материал «Дождя», Слуцкий назвал все обвинения «бредом» и «провокацией». Вице-спикер Думы Игорь Лебедев также заявил, что считает подобные заявления «грубым нарушением этики».