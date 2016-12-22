Путин поздравил фигуристок Загитову и Медведеву с олимпийскими медалями
Зимняя Олимпиада — 2018, 23 фев, 14:19
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Путин поздравил фигуристок Загитову и Медведеву с олимпийскими медалями
Президент России Владимир Путин поздравил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву соответственно с золотой и серебряной медалями Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом сообщает сайт Кремля.
Путин отправил поздравительные телеграммы обеим спортсменкам, а также их тренеру Этери Тутберидзе.
Ранее фигуристок поздравил глава правительства Дмитрий Медведев.
Накануне на соревнованиях по женскому одиночному катанию Загитова завоевала золото, Медведева — серебро. Разница в их оценках по сумме двух программ составила 1,31 балла. Бронзу получила канадка Кэйтлин Осмонд.
Фигуристки также получили серебро за командные соревнования. В них Медведева откатала короткую программу, а Загитова — произвольную.