Путин поздравил фигуристок Загитову и Медведеву с олимпийскими медалями

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву соответственно с золотой и серебряной медалями Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом сообщает сайт Кремля.

Путин отправил поздравительные телеграммы обеим спортсменкам, а также их тренеру Этери Тутберидзе.

Ранее фигуристок поздравил глава правительства Дмитрий Медведев.

Накануне на соревнованиях по женскому одиночному катанию Загитова завоевала золото, Медведева — серебро. Разница в их оценках по сумме двух программ составила 1,31 балла. Бронзу получила канадка Кэйтлин Осмонд.

Фигуристки также получили серебро за командные соревнования. В них Медведева откатала короткую программу, а Загитова — произвольную.