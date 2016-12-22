Макрон пообещал сохранить особый статус вина во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон исключил принятие поправок, ужесточающих антиалкогольное законодательство, во время своего пребывания на посту главы государства. Об этом сообщает France Info.

По словам Макрона, он пьет вино два раза в день — за обедом и ужином и не позволит приравнять его к крепкому алкоголю.

Президент подчеркнул, что угрозу общественному благополучию представляют крепкий алкоголь и пиво, но не вино.

В начале февраля глава Минздрава Франции Аньес Бузин заявила, что винная индустрия заставляет поверить в пользу вина, хотя с точки зрения общественного здоровья оно ничем не лучше крепкого алкоголя. В ответ члены Академии вина опубликовали в газете Le Figaro статью, в которой просили не демонизировать этот напиток, который «является частью французской цивилизации».