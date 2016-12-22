Японские радикалы обстреляли штаб-квартиру Ассоциации граждан КНДР

Японская полиция арестовала двоих мужчин, открывших стрельбу по штаб-квартире Ассоциации граждан КНДР в Токио. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, задержанные связаны с праворадикальными группировками.

Kyodo сообщает данные задержанных: это 46-летний Йошинори Кавамура и 56-летний Сатоши Катсурада. Первый находился за рулем грузовика, подъехавшего к воротам, второй вел огонь. Все пули попали в ворота, в ходе инцидента никто не пострадал.

Отношения между Японией и КНДР обострились из-за северокорейской ракетной программы. В ходе испытаний осенью 2017 года две ракеты пролетели над японской территорией.

Ассоциация граждан КНДР в Японии занимается защитой северокорейцев, проживающих в стране. Официальных дипломатических отношений между государствами нет, поэтому штаб-квартира ассоциации в Японии фактически выполняет функции посольства.