В Токио прошли учения по эвакуации при ядерной угрозе

В токийском районе Бункё впервые прошли учения по эвакуации населения в случае непосредственной угрозы от запуска баллистической ракеты, передает The Asahi Shimbun.
Отмечается, что эвакуация проходила в местном парке развлечений и на железнодорожной станции. Всего в мероприятии приняли участие более 250 человек. По сценарию некая страна запустила баллистическую ракету с вероятностью того, что она пролетит над Японскими островами. Через уличные громкоговорители сработала правительственная система экстренного оповещения населения. Все участники учений должны были укрыться в подземных переходах, на двух станциях метро и на подземной парковке. Учения продлились 10 минут.
В середине января газета Yomiuru узнала, что власти Японии разрабатывают план по эвакуации граждан страны из Южной Кореи в случае военного конфликта с КНДР.