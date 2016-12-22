Глава Ла Лиги призвал уничтожить ультрас после смерти полицейского

Глава футбольной лиги Испании Хавьер Тебас заявил, что беспорядки до и во время матча 1/16 финала Лиги Европы между болельщиками испанского «Атлетика» из Бильбао и московского «Спартака» являются «безумием», сообщает As.

«Против насилия ультрас нужно проявить силу, нельзя сдаваться, нужно сделать все возможное, чтобы уничтожить его раз и навсегда», — сказал Тебас.

Глава испанской футбольной лиги считает, что российским болельщикам не стоило приезжать в Бильбао, и выступил за искоренение насилия в футболе.​

В свою очередь, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решительно осудил беспорядки с участием болельщиков «Спартака» и «Атлетика», сообщает ESPN.

Днем 22 февраля в Бильбао прошло антифашистское шествие, приуроченное к приезду в город фанатов московской команды. Перед игрой болельщики с обеих сторон устроили беспорядки, в результате которых, по данным As, были задержаны не менее пяти человек. Трое оказались гражданами России. Кроме того, ранения получили четыре человека. Один сотрудник полиции скончался: по данным Reuters, он получил сердечный приступ, когда участвовал в усмирении болельщиков.