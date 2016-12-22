В Дагестане назначили зампредов правительства

Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил двух зампредов республиканского правительства. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы республики.
Согласно документам, Рамзан Алиев стал первым заместителем председателя. Екатерина Толстикова назначена заместителем председателя правительства, министром по земельным и имущественным отношениям.
Алиев с 2016 года был первым заместителем председателя правительства, ранее возглавлял администрацию главы республики, также он ранее был начальником контрольно-финансового управления президента Дагестана.
Толстикова была заместителем председателя правительства Дагестана, а до этого — замминистра образования и науки России.
5 февраля правительство Дагестана было отправлено в отставку.
Ранее в Дагестане на должность премьер-министра был назначен Артем Здунов, на должность первого вице-премьера Анатолий Карибов, на должность зампреда правительства, министра образования и науки Уммупазиль Омарова, а на должность министра экономики и территориального развития — Осман Хасбулатов.
В феврале в Дагестане началась антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены несколько высокопоставленных чиновников, в том числе врио премьер-министра и два вице-премьера. Генпрокуратура возбудила более 70 уголовных дел после проверок. В республиканских министерствах и ведомствах прошли проверки и выемки документов.