В Дагестане назначили зампредов правительства

​Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил двух зампредов республиканского правительства. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы республики.

Согласно документам, Рамзан Алиев стал первым заместителем председателя. Екатерина Толстикова назначена ​заместителем председателя правительства, министром по земельным и имущественным отношениям.

Алиев с 2016 года был первым заместителем председателя правительства, ранее возглавлял администрацию главы республики, также он ранее был начальником контрольно-финансового управления президента Дагестана.

Толстикова была заместителем председателя правительства Дагестана, а до этого — замминистра образования и науки России.

5 февраля правительство Дагестана было отправлено в отставку.

Ранее в Дагестане на должность премьер-министра был назначен Артем Здунов, на должность первого вице-премьера Анатолий Карибов, на должность зампреда правительства, министра образования и науки Уммупазиль Омарова, а на должность министра экономики и территориального развития — Осман Хасбулатов.

В феврале в Дагестане началась антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены несколько высокопоставленных чиновников, в том числе врио премьер-министра и два вице-премьера.​ Генпрокуратура возбудила более 70 уголовных дел после проверок. В республиканских министерствах и ведомствах прошли проверки и выемки документов.