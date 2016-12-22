Курс биткоина снова упал ниже $10 тыс.

Курс биткоина вновь упал ниже отметки в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

В 16:49 мск курс биткоина опустился до $9980. Однако к 17:29 мск курс поднялся до $10101.

По данным на 6 февраля, курс биткоина упал ниже $7 тыс., однако к 15 февраля он вырос до $9,7 тыс.

За 2017 год биткоин подорожал на 1300%, в декабре прошлого года курс криптовалюты достигал $20 тыс. Однако к февралю курс биткоина преодолел психологическую отметку в $10 тыс., его курс тогда составлял $9844.