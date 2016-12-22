Власти Киева переименовали Московский мост

На заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование моста и нескольких улиц города. Об этом сообщает пресс-служба совета. Московский мост будет переименован в Северный, а улица Ванды Василевской ​в ​​Шевченковском районе будет носить имя Богдана Гаврилишина.

«На самом деле, Богдан Гаврилишин уже давно больше чем выдающийся общественный деятель. Он — гениальный представитель нового украинского поколения. Смену названия улицы поддерживают сами киевляне», — пояснил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив. Он добавил, что общественное обсуждение по поводу переименования этой улицы шло на сайте Киевсовета два месяца.

Кроме того, названия сменят улицы: Анри Барбюса на Василия Тютюнника в Печерском районе; Кировоградские в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Владимира Брожки; переулок Панфиловцев в переулок Иова Борецкого в Печерском районе.

Депутаты вернули исторические названия Комсомольскому массиву и микрорайону Чапаевка в Киеве. Теперь они будут называться Северо-Броварской массив и микрорайон Вита-Литовская. Улице Седовцев в Печерском районе также вернули историческое название — Омелютинская.

Безымянной площади, которая ограничена улицами Жилянская, Большая Васильковская и Физкультуры, присвоено название Троицкая.

Помимо этого депутаты Киевсовета уточнили названия ряда переулков и улиц, чтобы привести их названия в соответствие с требованиями украинского правописания.

Закон о декоммунизации был введен на Украине с 2015 года. В его рамках были демонтированы более 2 тыс. памятников, среди них 1320 памятников Ленину. Были переименованы 32 города и 955 населенных пунктов, 52 тыс. улиц, которые носили имена советских государственных деятелей. В конце прошлого года кабмин Украины переименовал Днепродзержинское водохранилище в Каменское.

Богдан Гаврилишин — экономист, общественный деятель, в 2010 году основал Благотворительный фонд Богдана Гаврилишина. Задачей фонда была заявлена подготовка молодых украинцев, которые помогут трансформировать страну. Гаврилишин умер в октябре 2016 года в возрасте 90 лет в Киеве.