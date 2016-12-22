«Поэтесса Майдана» попросила прощения у Одессы и Донбасса

Поэтесса Евгения Бильченко попросила прощения у Одессы и Донбасса и раскаялась за события 2014 года на Майдане. Об этом она сказала в парламенте Чехии, где выступала с журналистом Русланом Коцабой, говорится в сообщении на ее сайте.

«Уже на Майдане я видела, что происходит перехват протеста либерально-националистическими силами, но боялась себе признаться в этом... Я поняла, что Украина ведет гражданскую и гибридную войну против собственного населения. Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим», — заявила Бильченко.

«Поэтесса Майдана», как ее называют украинские СМИ, отметила, что уничтожает репосты ​в соцсетях своего стихотворения о погибших на площади «Кто я?», чтобы «мои кровь и слезы больше не использовали западные специалисты по капитализму катастроф».

«[Стихотворение] было переведено на 27 языков, даже на какое-то африканское наречие, став гимном либеральной революции в странах третьего мира», — отмечает Бильченко.

По ее мнению, жители Украины хотели свободу и защиту прав человека, а в итоге получилась одна из самых несвободных стран в мире. «Раздробленный и растасканный на группы по интересам русско-украинский и украино-русский мир общего советского детства рухнул под дружное улюлюканье обывателей из интернета и молчаливое ироничное созерцание заморских хозяев», — заключила она.

«Я обращаюсь к тебе, Европа, хочешь ли ты быть локальным транслятором глобального американизма и ждать, что такой же мир явится к тебе в дом?» — добавила она.

Бильченко — украинская поэтесса, которая прославилась после публикации стихотворения «Кто я?». Оно было посвящено событиям на Майдане 2014 года. Бильченко была волонтером экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России).

20 февраля 2014 года во время столкновений на Майдане погибли более 100 человек. Следователи выясняют, кто был инициатором расстрела протестующих и проведения силовых акций. В ноябре 2017 года Генпрокуратура Украины сообщила, что по делу о беспорядках во время Майдана проходят 380 человек, а 48 признаны виновными.