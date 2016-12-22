На Украине 48 человек признали виновными в преступлениях на Евромайдане

На Украине подвели итоги расследования преступлений во время Евромайдана 2013–2014 годов: подозреваемыми стали 380 человек, еще 48 признаны виновными. Об этом на брифинге заявил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, в число подозреваемых входят 48 чиновников, 203 сотрудника правоохранительных органов, 25 следователей, 16 прокуроров и 15 судей. Он отметил, что в суд направили 154 обвинительных акта против 238 человек. «В совершении преступлений судами признаны виновными 48 человек, по 41 из них вынесены обвинительные приговоры», — уточнил Горбатюк.

Он подчеркнул, что в ходе расследования были допрошены почти 14 тыс. свидетелей, проведено более 1 тыс. следственных экспериментов, более 3 тыс. судебных экспертиз. По словам Горбатюка, «противодействие протестным акциям на Евромайдане было системным».

«А именно силовое противодействие на улицах: разгоны митингов, репрессии со стороны правоохранительных органов с целью запугивания протестующих. Были задействованы и законодательные органы, и исполнительные органы», — добавил начальник департамента.

На Украине 21 ноября отмечают День достоинства и свободы в память о Евромайдане в 2013–2014 годах. Сегодня вечером около сотни украинских активистов установили две палатки на Майдане Независимости и стали требовать наказания для виновных в гибели демонстрантов на Евромайдане. После этого у них возникла потасовка с полицией, в результате которой пострадал один человек. Затем демонстранты начали поджигать покрышки, однако сотрудники полиции и пожарные помешали им. О задержанных на Майдане Независимости 21 ноября данных нет.