Украина оценила объем добычи Россией газа на Одесском шельфе

Россия с момента присоединения Крыма незаконно добыла с Одесского газового месторождения более 3,5 млрд куб. м газа. Об этом сообщает издание «Громадское» со ссылкой на председателя правления государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (считает себя законным собственником нефтегазовых активов в Крыму) Светлану Нежнову.

На вопрос, планирует ли Россия прекратить добычу газа на Одесском газовом месторождении, Нежнова ответила, что такого заявления от официальных российских органов не было.

«Сейчас Россией незаконно добыто 7,2 млрд куб. м газа, из которых половина — Одесское газовое месторождение (3,5 млрд куб. м). Россия с самого начала аннексии Крыма знала, что это экономическая зона Украины. Поскольку приближаются международные суды, может, Россия будет принимать какие-то меры», — подчеркнула Нежнова.

По ее словам, до присоединения Крыма к России на месторождении было пробурено семь скважин, а после — еще 11. «Месторождения сейчас используется [Россией] по полной. Власти Крыма нелегитимно пытаются выкачать побольше газа оттуда», — считает Нежнова.

Одесское газовое месторождение находится на шельфе Черного моря в 130 км от Одессы и 155 км от крымского побережья. Запасы газа там составляют около 21 млрд куб. м. Украина начала эксплуатировать месторождение в ноябре 2012 года.

Украина считает, что Россия захватила буровые установки и другое имущество «Черноморнефтегаза» в 2014 году во время присоединения Крыма, после чего «Нафтогаз Украины» потерял контроль над этим предприятием и заявил, что будет судиться с Россией за крымские активы.

Украина инициировала арбитражное производство против России 16 сентября 2016 года. Государство требует защиты своих морских прав и возмещения ущерба. Суд касается «незаконного использования ресурсов на шельфах Черного и Азовского морей, незаконного использования инфраструктуры, незаконной добычи», сообщала ранее Нежнова. «Черноморнефтегаз» считает себя законным собственником нефтегазовых активов в Крыму. В мае 2017 года в Гааге состоялось первое слушание по делу. До 19 февраля 2018 года Украина должна предоставить арбитражному трибуналу «доказательную базу» того, как именно Россия «нарушает права» Украины в Черном море.