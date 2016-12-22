Конгрессмены потребовали увеличить бюджет ФБР для защиты от России

Лидеры партии демократов в США обратились к своим коллегам по Республиканской партии с открытым письмом, в котором предлагают поддержать увеличение бюджета ФБР на $300 млн. По мнению конгрессменов, это необходимо для того, чтобы избежать вмешательства России на выборах в американский парламент 2018 года. Письмо опубликовано в Twitter лидера фракции демократов в палате представителей Нэнси Пелоси.

«Наиболее важные элементы американской демократии оказались под атакой наших иностранных противников и конгресс должен дать немедленный ответ на эту угрозу», — обращаются демократы к политическим конкурентам. В письме указывается, что американские спецслужбы «сделали очевидным» тот факт, что «хакеры Владимира Путина» в 2016 году атаковали электронные системы проведения выборов. Для того, чтобы противостоять повторению подобных атак, демократы предлагают усилить кибербезопасность и выделить дополнительные ресурсы спецслужбам. По мнению авторов письма, в рамках дополнительной поддержки бюджет ФБР должен быть увеличен на $300 млн.

Расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США было начато весной 2017 года. Спецпрокурором по этому делу был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. 16 февраля группа Мюллера опубликовала отчет, в котором 13 российских граждан и несколько юридических лиц были обвинены в причастности к вмешательству. Кроме того, собственное расследование деятельности России в киберсфере провели крупнейшие интернет-компании — Google и Facebook, заявившие о масштабном присутствии в социальных сетях «российских ботов».

Россия отвергает подобные обвинения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после публикации «списка Мюллера» назвала предъявленные обвинения «абсурдом».