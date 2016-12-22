МЧС предупредило москвичей о понижении температуры до минус 25

МЧС России выпустило предупреждение о том, что в Москве и Московской области ночью и утром в четверг, 22 февраля, температура воздуха понизится до минус 20 градусов, а местами и до минус 25. Ведомство посоветовало тепло одеваться

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором заявило, что в Москве и Московской области утром 22 февраля столбик термометра может опуститься до минус 25 градусов. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В МЧС отметили, что температура может колебаться от минус 15 градусов до минус 20 градусов. Ведомство предупредило, что из-за непогоды могут произойти аварии на энергосистемах жизнеобеспечения, также могут перестать работать промышленные предприятия.

Спасатели посоветовали москвичам при низких температурах не находиться долго на улице и тепло одеваться. Водителей ведомство призвало не ездить на далекие расстояния, быть внимательными и осторожным на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в настоящее время в Москве температура воздуха составляет минус 10 градусов. Днем ожидается от минус 9 градусов до минус 11 градусов. В городе будет переменная облачность с небольшим снегом, на дорогах может образоваться гололедица.