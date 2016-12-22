МЧС предупредило москвичей о понижении температуры до минус 25

Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором заявило, что в Москве и Московской области утром 22 февраля столбик термометра может опуститься до минус 25 градусов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В МЧС отметили, что температура может колебаться от минус 15 градусов до минус 20 градусов. Ведомство предупредило, что из-за непогоды могут произойти аварии на энергосистемах жизнеобеспечения, также могут перестать работать промышленные предприятия.
Спасатели посоветовали москвичам при низких температурах не находиться долго на улице и тепло одеваться. Водителей ведомство призвало не ездить на далекие расстояния, быть внимательными и осторожным на дорогах и соблюдать скоростной режим.
Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в настоящее время в Москве температура воздуха составляет минус 10 градусов. Днем ожидается от минус 9 градусов до минус 11 градусов. В городе будет переменная облачность с небольшим снегом, на дорогах может образоваться гололедица.
В субботу, 17 февраля, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в Москве ожидается «аномально холодная погода». По словам синоптика, 22 февраля температура воздуха отклонится от нормы на шесть градусов. В ночь на 23 февраля в столице может быть от минус 21 градуса до минус 26 градусов. «Для этого времени года это сильные морозы», — подчеркнула она.