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В департаменте ЖКХ ответили на письмо Собянину из Думы об уборке снега
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В департаменте ЖКХ ответили на письмо Собянину из Думы об уборке снега
Общество, 21 фев, 16:22
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В департаменте ЖКХ ответили на письмо Собянину из Думы об уборке снега

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы прокомментировали просьбу депутатов Госдумы к мэру столицы Сергею Собянину проверить, соответствует ли число дворников в городе штатному расписанию. У департамента нет информации о нарушениях должностных лиц в части соответствия дворников штатному расписанию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Комплекса городского хозяйства Москвы, которое поступило в РБК.

По данным пресс-службы, каждый день в уборке снега на улицах Москвы задействованы более 14,5 тыс. единиц техники и более 70 тыс. рабочих. «Ежедневно на снегосплавные пункты и в места временного хранения вывозится более 1,2 млн кубометров снега», — говорится в сообщении.

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Ранее зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев и замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов написали письмо Собянину, в котором пожаловались, что в московских дворах в сжатые сроки не убрали последствия экстремального снегопада. Депутаты попросили мэра дать поручение — проверить соответствие числа дворников, работающих в городе, утвержденному штатному расписанию.

На неубранный снег также пожаловался Собянину 19 февраля посол Австралии Питер Теш. На своей странице в Twitter он сообщил, что тротуары в Кропоткинском переулке не чистили 17 дней, а на центральных улицах лежат горы снега. На следующий день посол сообщил, что снег все-таки убрали.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков обещал очистить улицы Москвы от снега «за 5–6 дней» еще 6 февраля. Однако 17 февраля он заявил, что снега в Москве выпало в два раза больше нормы, а организацией снегоуборочных работ руководит Собянин. В тот же день в мэрии сообщили об отстранении от работы некоторых руководителей, которые были ответственны за плохую уборку улиц.

Теги: Сергей Собянин , снегоуборочная техника , департамент ЖКХ , дворники , снегопад
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