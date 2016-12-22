Песков отказался комментировать отстранение главы Центробанка Латвии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с отстранением главы Банка Латвии Илмара Римшевича по подозрению в коррупции, сообщает корреспондент РБК.

«Это не тема Кремля и президента России», — сказал Песков, отметив, что это является внутренним делом Латвии.

Римшевич был отстранен от должности по обвинению в вымогательстве у основного владельца Norvik Banka Григория Гусельникова взятки в €100 тыс. Позднее Бюро по предотвращению коррупции в Латвии запретило Римшевичу покидать страну. Сам Римшевич счел задержание незаконным.

После этого Минобороны Латвии предположило, что на республику совершена «широкомасштабная информационная атака» извне в связи с отстранением главы Центробанка. Ее цель — «опорочить образ Латвии у западных стран и подорвать доверие общественности к государству». В ведомстве отметили, что «атака» идентична тем, которые происходили во время предвыборных кампаний в США, Франции и Германии.