Минобороны Латвии связало отстранение главы ЦБ с атакой извне

Минобороны Латвии считает, что на республику могла быть организована «широкомасштабная информационная атака» извне в связи с отстранением главы Центробанка Илмара Римшевича. Об этом говорится в сообщении на сайте латвийского Минобороны.

В Минобороны отметили, что атака идентична тем, которые были замечены во время предвыборных кампаний в США, Франции и Германии. В ведомстве также связали атаку с предстоящими парламентскими выборами в Латвии. В Минобороны добавили, что цель атаки — «опорочить образ Латвии у западных стран и подорвать доверие общественности к государству». «Вероятно, что это только начало информационной атаки», — указывается в сообщении Минобороны.

В пример оборонное ведомство привело запись журналиста Associated Press Карло Пиовано в Twitter, к которой прикреплены фотография Римшевича и ссылка на материал AP о вымогательстве им взятки. После этого запись журналиста была распространена рядом интернет-порталов, в частности India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph и другими, которые ранее, по словам Минобороны, ни разу не публиковали материалы о Латвии.

Римшевич был отстранен по обвинению в вымогательстве взятки в €100 тыс. у основного владельца Norvik Banka Григория Гусельникова. Сам глава ЦБ заявил, что не вымогал взятку. Накануне Гусельников подтвердил AP информацию о вымогательстве взятки, об этом также сообщил гендиректор кредитной организации Оливер Брамвелл. Позднее Бюро по предотвращению коррупции в Латвии запретило Римшевичу покидать страну.