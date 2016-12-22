Синоптики пошутили о «нулевой по Фаренгейту» температуре на 8 марта

Температура воздуха в Москве на 8 марта будет «нулевой по Фаренгейту». Об этом заявил РБК директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В феврале все хотят знать, какая же погода будет 8 марта. А у нас мужской состав ученого совета не просто ученые, но и джентльмены. Поэтому было принято решение один раз в году — 8 марта — выпускать прогноз не в шкале Цельсия, а в шкале Фаренгейта. «Если температура минус 18 по Цельсию, то по Фаренгейту — ноль», — пояснил Вильфанд.

По его словам, шкала Фаренгейта была использована, чтобы выразить «свое теплое отношение и уважение к женщинам». «Тогда гарантированно в Москве один раз в году будет положительная температура, но по Фаренгейту. Это шутка, и не более. С такой заблаговременностью за две недели просто невозможно спрогнозировать температурный фон», — добавил он.

Ранее синоптики предупредили москвичей о похолодании до минус 25 градусов. «В ночь [на 22 февраля] похолодает, будет даже до минус 25 градусов по области. Днем 22 февраля будет минус 9–11 градусов, по области — до минус 13 градусов», — рассказал РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.