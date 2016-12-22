Синоптики предупредили москвичей о похолодании до минус 25 градусов

В столичном регионе на текущей неделе продолжится похолодание, сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. ​

«В ночь [на 22 февраля] похолодает, будет даже до минус 25 градусов по области. Днем 22 февраля будет минус 9–11 градусов, по области — до минус 13 градусов», — сказал он.

Цыганков добавил, что в ночь на 23 февраля температура опустится до минус 25 градусов по области. «В пятницу ночью минус 16–18 градусов в центре Москвы. [23 февраля] днем минус 9–13 градусов. Снега сильного не будет, при таких температурах [возможен] совсем не большой снег до 1 мм в сутки», — уточнил он.

Морозная погода в Москве и области продержится до конца февраля, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«До конца текущей недели и, наверное, до конца февраля каких-либо потеплений в столичном регионе ждать не приходится. Напротив, мы будем находиться под влиянием холодного и достаточно сухого арктического воздуха», — заявил он.

По словам Леуса, ближайшей ночью в Москве будет минус 17–19 градусов, по области — минус 16–21 градусов, местами до минус 24 градусов. Днем 22 февраля в столице ожидается до минус 11 градусов, по области — до минус 13 градусов.

23 и 24 февраля в ночные часы в столичном регионе ожидается до минус 20 градусов. «Будет минус 10–12 градусов днем, а в воскресенье и понедельник минус 11–13 градусов», — рассказал синоптик.

17 февраля синоптики предупредили об аномально холодной погоде, которая ожидает жителей столичного региона в конце месяца.