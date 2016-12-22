За год в Москве выплатили 12 млрд руб. штрафов за нарушения ПДД

Штрафы за нарушения ПДД в 2017 году в Москве составили 12 млрд руб., заявил начальник управления МВД по Москве Олег Баранов, передает корреспондент РБК. Выступление Баранова прошло в Мосгордуме.

«Благодаря системам автоматической фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения в бюджет взыскано более 12 млрд руб.», — заявил Баранов.

Всего за год системы видеонаблюдения использовались в проведении оперативно-разыскных мероприятий по 42 тыс. преступлений, задокументировано порядка 80 тыс. административных правонарушений.

В феврале МВД предложило внести изменения в порядок оплаты штрафов за нарушение ПДД. В ведомстве выступили за продление льготного срока оплаты штрафа в том случае, если извещение о нем было доставлено слишком поздно по вине «Почты России».