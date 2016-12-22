Госдума ратифицировала договор о сотрудничестве с Гондурасом

Депутаты Государственной думы ратифицировали договор об основах отношений между Россией и Республикой Гондурас, сообщает корреспондент РБК.

За проголосовали 366 депутатов, еще один воздержался.

Документ был внесен в нижнюю палату президентом 28 декабря 2017 года. Само соглашение между странами было подписано в Тегусигальпе 28 февраля того же года.

Россия и Гондурас намерены сотрудничать «как дружественные государства, взаимодействующие в целях становления справедливого демократического миропорядка», подчеркивается в тексте соглашения.

«Предусматривается, что стороны будут сотрудничать в рамках ООН и других международных организаций и форумов в целях укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности, содействия обеспечению социально-экономического развития и процветания своих народов», — сказано в документе.

Россия и Гондурас будут стремиться к приоритетному развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, разработка нефтяных, лесных и других природных ресурсов. А также «взаимодействовать в борьбе с новыми вызовами и угрозами международной безопасности, в том числе международным терроризмом во всех его формах и проявлениях, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, транснациональной организованной преступностью».

Договор заключается сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться каждый раз на последующие пятилетние периоды.