В Госдепе рассказали о сорванных контрактах России на $3 млрд

Благодаря новым санкциям США Россия потеряла контракты с рядом зарубежных стран на сумму более $3 млрд. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.
«Мы удовлетворены тем, что некоторые страны прекратили закупки некоторых российских товаров и материалов. Мы считаем, что нам удалось остановить такие транзакции на сумму более $3 млрд», — сказала Нойерт.
По ее словам, США также предупредили страны по всему миру о законе о расширении антироссийских санкций (CAATSA) и предостерегли от заключения контрактов с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Нойерт добавила, что США будут вводить санкции против стран, лиц и организаций, которые будут проводить транзакции, противоречащие CAATSA.
Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что контракты на покупку российского вооружения могут навредить союзникам США. В Вашингтоне также «высказывают свои опасения» тем странам, которые приобретают оружие у России, «некоторые государства их учитывают».