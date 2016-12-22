Олега Рыжкова уволили с должности замминистра культуры
Политика, 20 фев, 20:33
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Олега Рыжкова уволили с должности замминистра культуры
Заместитель министра культуры Олег Рыжков освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте правительства.
«Освободить Рыжкова Олега Владимировича от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.
Рыжков занимал должность с 21 марта 2017 года. Как отмечается на сайте Министерства культуры, он курировал деятельность департаментов инвестиций и имущества, а также государственной охраны культурного наследия.
С 2013 по 2017 год Рыжков возглавлял Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).