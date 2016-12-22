Олега Рыжкова уволили с должности замминистра культуры

Заместитель министра культуры Олег Рыжков освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте правительства.

«Освободить Рыжкова Олега Владимировича от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Рыжков занимал должность с 21 марта 2017 года. Как отмечается на сайте Министерства культуры, он курировал деятельность департаментов инвестиций и имущества, а также государственной охраны культурного наследия.

С 2013 по 2017 год Рыжков возглавлял Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).