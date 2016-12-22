Трамп заявил о бездействии Обамы по «вмешательству России в выборы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама ничего не сделал, когда Россия «вмешивалась» в президентские выборы. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.



«Обама был президентом во время и после выборов в 2016 году. Тогда почему он ничего не сделал с российским вмешательством?» — заявил Трамп.

В США ведется расследование по делу о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, по итогам которых Трамп выиграл у своей соперницы Хиллари Клинтон. В пятницу, 16 февраля, Министерство юстиции США по этому делу опубликовало обвинительное заключение против трех юридических лиц и 13 российских граждан. Обвинения были выдвинуты в том числе против Евгения Пригожина и его компаний «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг», а также против Агентства интернет-исследований.

Как полагают в американской прокуратуре, с 2014 года сотрудники агентства, которое получило финансирование через структуры Пригожина, заводили аккаунты в социальных сетях под чужими именами и управляли страничками, на которых писали посты на политические темы. В преддверии выборов они опубликовывали заявления против Хиллари Клинтон.



Представитель Пригожина заявил, что ни компания «Конкорд», а также ни какие-либо другие, которые ему принадлежат, не связаны с деятельность по вмешательству в американские выборы. Бизнесмен назвал американцев «очень впечатлительными людьми», которые видят, то что хотят. «Если они хотят видеть дьявола — пусть видят», — сказал он.

В Кремле сказали, что не увидели в опубликованном Министерством юстиции США обвинительном заключении «существенных доказательств», что «кто-то вмешивался во внутренние дела» Соединенных Штатов. «Там идет речь о гражданах России, но мы слышали из Вашингтона обвинения в причастности российского государства», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он пояснил, не может быть «никаких индикаций», что российское государство могло быть причастно к вмешательству в американский выборный процесс.