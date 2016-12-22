В торговом центре в Москве инструктор тира ранил ребенка

В Москве подросток получил ранение в тире. Об этом РБК сообщили в столичном управлении МВД.

Инцидент произошел на Новоясеневском проспекте. По предварительным данным, инструктор случайно выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Пострадавший доставлен в медучреждение для оказания помощи, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.

Агентство «Москва» уточняет, что по этому адресу находится торговый центр «Спектр», в котором расположен одноименный пневматический тир. Представитель тира рассказал телеканалу «360», что пострадавшему мальчику десять лет. На вопрос о состоянии ребенка он ответил, что «еще пока ничего не ясно».