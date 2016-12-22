Польша отказалась извиняться за слова о причастности евреев к холокосту

Глава МИД Польши Яцек Чапутович прокомментировал слова премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, который заявил об участии представителей разных национальностей в преследовании евреев в ходе Второй мировой войны. Министр счел, что Варшаве не стоит извиняться за слова премьера, и напомнил, что в холокосте принимали участие в том числе и представители еврейского народа, сообщает телеканал TVP.

В ходе выступления в Мюнхене Моравецкий перечислил «еврейских преступников» в числе ответственных за холокост. Чапутович предположил, что скандал, который был вызван словами министра, был спровоцирован неправильным пониманием слов премьера Польши, говорившего на неродном языке. «Премьер-министр сделал одолжение организаторам и говорил на английском. Это для него не родной язык, в нем есть нюансы, которые понятны только самим носителям — американцам и британцам. Да, он сказал то слово, которое сказал, но мы все знаем, что он имел в виду тех, кто сотрудничал с нацистами, будь то поляки, евреи или другие национальности», — пояснил глава МИД Польши.

Критику вызвало выступление главы правительства Польши на Мюнхенской конференции, в ходе которого он прокомментировал принятый «закон о холокосте». Этот закон подразумевает уголовную ответственность за утверждения о том, что поляки были причастны к военным преступлениям во время Второй мировой войны.

«Нужно понимать, что никто не будет наказан за слова о том, что среди поляков тоже были преступники. Также как были и преступники-евреи, русские, украинцы — не только немцы», — заявил глава правительства Польши.

На следующий день после выступления Моравецкого в Мюнхене неизвестные в Тель-Авиве разрисовали свастиками табличку польского посольства в Израиле. Стены дипведомства были исписаны антипольскими лозунгами.